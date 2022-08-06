印度劉華阿米爾汗主演《阿甘正傳》將播　舊訪問遭鞭屍被罵不愛國

1994年的美國荷里活電影《阿甘正傳》（Forrest Gump）被印度寶萊塢（Bollywood）翻拍，卻因主角——有「印度劉華」之稱國寶級演員的阿米爾汗（Aamir Khan）2015年在訪問中的發言，導致電影因宗教因素遭不少觀眾發起抵制。



印度版《阿甘正傳》（Laal Singh Chaddha）8月11日上映，改編後劇本也會將主角個人經歷融入印度歷史大事。印度觀眾想必相當有共嗚。

惟在電影準備在印度賣個滿堂組之際，網上突然大量流傳阿米爾汗2015年的一段訪問影片，他談到「宗教不容忍」（religious intolerance）的問題。他被指就當時少數族裔所受的攻擊愈多發表意見。而當時正是2014年印度執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）上台之後。

影片內容是他在一個新聞獎頒獎禮的場合發言稱：「當我在家中和Kiran（他妻子）聊天時，她說『我們應該遷離印度嗎？』這對Kiran來說是一個災難性的重大聲明。她擔心她的孩子。她擔心我們周圍的氣氛會怎樣。 她每天都害怕打開報紙。」

自7月起Twitter上有逾20萬推文呼籲人們抵制這部電影，並以標籤「#抵制拉勒辛格正傳」（#BoycottLaalSinghChaddh）發布。

這些推文很多都是出自印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨支持者。

公開表示愛國 求勿杯葛新片

現年57歲的阿米爾汗本是票房靈藥，曾賣埠到港放映的賣座電影包括2009年的《作死不離3兄弟》（3 Idiots）以及2016年的《打死不離3父女》（Dangal）亦相當受歡迎。

他推動寶萊塢出品跳出傳統歌舞片形式，更深入探討社會與文化議題。他也主持過清談節目，討論強姦、家庭暴力及貪腐等敏感議題。但如今這位綽號「完美主義者先生」的頂級明星，因被指「失言」遭不少網民撻伐。

阿米爾汗面對網民「出征」，強調自己愛國，而愛國情操也是莫迪政府強調的。

他本週公開表示，他對人們似乎真的相信他不喜歡印度感到「難過」。 他說：「事實並非如此，請不要抵制我的電影。」

法媒稱，這件顯示，印度在印度教民族主義總理莫迪治理下，明星所受的壓力日增，尤其是跟阿米爾汗一樣是在印度是少數民族的穆斯林。