英國12歲男孩昏迷數月　家人入稟阻止醫院拔喉不果　最終不治

英國一名12歲男孩阿奇（Archie Battersbee）在4月被發現在家中昏迷，送院後醫生指他腦幹死亡，並計劃停止為他治療，但被家人反對，更為此對簿公堂。法院8月5日裁定男孩家人敗訴，結果醫院6日決定「拔喉」，阿奇不久後離世。



美聯社報道，阿奇4月7日被發現在家中不醒人事，頭部纏有繩索，他的父母懷疑兒子參與網上挑戰時發生意外。當時醫生都認為阿奇腦幹死亡，因此有意停止人工呼吸機、維持身體機能運作的藥物及全面照顧等治療。不過他的家人指阿奇仍有生命迹象，所以要求院方不要放棄。

英國12歲男孩Archie Battersbee4月在家中昏迷，送院後不久已被斷定腦死亡，不過他的家人則認為他仍有生命迹象，更為此入稟法院，希望醫生繼續為他治療。（AP）

阿奇的家人和醫院方面爭持不下，並為此入稟法院，希望強迫醫院方面繼續治療。事件引起英國社會關注，阿奇的生死權成為各方討論焦點。主診醫生重申阿奇已沒機會康復，因此應獲准為他拔喉。

經過連串訴訟後，最高法院5日裁定拔喉才符合阿奇的最佳利益，並駁回將阿奇家人送他到寧養設施的要求。而在英國上訴法院及歐洲人權法院拒絕介入這宗官司後，醫院在6日早上停止為阿奇治療，他最終在中午12時15分左右離世。

阿奇的未來大嫂卡特（Ella Carter）指，院方停止治療後，他在之後兩小時的情況都穩定，但關閉呼吸機後情況突然惡化，形容家人目睹兒童窒息而死的場面是野蠻和沒有尊嚴。

專家：打官司無助解決問題 溝通才是重要

根據英國法律，兒童父母和醫生在治療問題有分歧時，要求法院介入的情況非常普遍，何謂符合兒童首要利益一直是雙方爭論重點。不過本身是紓緩醫學教授的上議院議員芬萊女男爵（Ilora Finlay）認為，政府有需要成立獨立調查委員會，研究處理像今次阿奇生死的處理方式，指透過對抗式法律訴訟並無助解決問題。

她表示，如何改善醫生和患者家人之間的溝通，詳細解釋腦部受傷的情況才是重點。