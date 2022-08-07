台海軍演｜美媒：中國向日本海域射彈　警示美日勿援助台灣

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）8月3日訪問台灣之後，中國向距離日本不足160公里的水域發射導彈。美媒4日引述專家指出，這是北京要向美日兩國發出警示，若台海地區發生衝突，不要向台灣提供援助。



《紐約時報》4日報道，美國前國防部官員、華盛頓戰略和預算評估中心主席曼肯（Thomas G. Mahnken）表示，中國在日本附近海域射彈是為了提醒美方，北京不僅可以打擊台灣，還可以打擊區內的美軍基地，例如沖繩嘉手納空軍基地（Kadena air base），以及發動任何海上軍事行動。曼肯又指，中方亦有意提醒日方，美國在沖繩的軍事存在令日本成為目標。

史丹福大學研究日本外交關係的專家斯奈德（Daniel Sneider）稱，「中國想要證明他們有能力對台灣實施封鎖，他們想向那些願意援助台灣的國家——美國和日本——發出一個非常明確的訊號：中國也可以把它們視作目標。」

斯奈德指，「如果日本有人認為他們可以避免捲入台海衝突，中國已經證明事實並非如此。」

中方導彈落入日本附近水域，正值日本首相岸田文雄政府8月即將公布防衛預算要求，預料會大幅增加國防開支。華盛頓智庫史汀生中心日本項目主管辰巳由紀說，如果北京的意圖是恐嚇日本，今次發射導彈可能會對日方產生反效果，因為此舉可能會加快推進增加國防開支的爭論。

日本政府公布防衛預算後，年底將對國防政策進行全面改革，包括呼籲取得長程導彈以抵禦中國。

報道指，自2016年以來，日本已經看到10枚朝鮮彈道導彈落在其自稱的「專屬經濟區」。辰巳由紀稱預料在短期內，日本對北京的反應，可能是遵循與應對朝鮮相同的做法，即是外交抗議和提高警惕。