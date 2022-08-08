中韓外長會晤在即　磋商台海及供應鏈合作等敏感議題引關注

韓國外長朴振8月8日起，到中國青島展開為期3天的訪問，並與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，成為尹錫悅政府首名訪華高官。雙方是否會談及台海問題、晶片供應鏈合作、「薩德」反導系統等敏感話題，備受關注。



在中美圍繞台海問題的緊張局勢進一步升級的情況下，朴振8月5日在東亞峰會（EAS）外長會和東盟地區論壇（ARF）外長會上就相關議題闡明的立場，較之前韓國政府發布的任何相關立場更為具體，措辭也更有力度。

朴振在東亞峰會外長會上表態支持「一個中國」原則，提出「不能容忍用力量單方面改變現狀」。這措辭是美國、日本等國家在譴責俄羅斯揮軍烏克蘭或中國政府對台行動時常用的表述，韓方使用這一表述非常罕見。

朴振還強調韓方支持「一個中國」政策，同時強調台海和平穩定對韓國乃至整個地區的安全和繁榮至關重要。韓方就地區熱點事宜基本與美日步調一致，但就涉台問題避免與中方產生矛盾。

韓中外長就晶片供應鏈合作、「薩德」等問題的磋商也引發關注。韓聯社報道，考慮到與美國的同盟關係以及美國在半導體領域的地位，韓國可能不得不決定加入美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4）。在此背景下，韓方保持與中方溝通，以維持與中方的經貿合作關係，這將是一項艱鉅的任務。不過報道指：「據觀測，朴振將重申該聯盟不針對或排斥中國。」

朴振將成為尹錫悅政府首位訪華的高官，也是他7月7日在印尼二十國集團（G20）外長會與王毅會面以來，兩人相隔一個多月再次開會。報道稱，這次會談將成為預測兩國關係未來走向的契機。