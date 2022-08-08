韓國獲美國邀入Chip 4聯盟　憂影響與華關係陷兩難

美國力邀韓國加入「晶片四方聯盟」（Chip 4），韓方對此一直無任何定論，主因韓國政府陷於兩難，一方面可以與美方加強半導體合作，另一方面又擔心加入會影響與中國關係。



美國為加強與日本、韓國、台灣的半導體合作，計劃成立「Chip 4」晶片聯盟。韓媒報道，韓外交部近期已向美方表明韓方參與「Chip 4」預備磋商的意願，並將根據磋商結果決定是否正式加入。這次磋商會議預定8月底或9月初舉行。

韓國加入「晶片四方聯盟」（Chip 4）的話，料可與美方通過多種制度加深半導體合作，但此舉可能會令中國產生誤解，誤以為這是為了排擠特定國家。韓國總統尹錫悅8月8日僅指，政府各部門會從國家利益著眼，就有關問題進行縝密研討。

雖然大部份專家估計韓國最終仍會加入「Chip 4」聯盟，韓國政府始終顧忌中方看法。據韓國《每日經濟》8月7日報道，韓方已經制定內部方案，把「不刺激中國」作為協商原則並納入預備會晤的議題，與美國討論半導體合作的必要性。

報道稱，韓國政府決定向美國提議要以「兩大原則」為基礎，討論美韓的半導體合作方向。所謂「兩大原則」，即是「Chip 4」參與國應該尊重中國強調的「一個中國」原則，以及「不提及對中國實施出口限制」。

韓國外長朴振8月1日曾指出，美方能夠理解韓中兩國有着密切的經貿合作關係，且「Chip 4」聯盟重點放在產業發展，並不針對或排斥中國的立場，或試圖平息外界對韓方加入「Chip 4」聯盟可能招致韓中經貿矛盾的憂慮。

朴振8月8日起到中國青島展開為期3天的訪問，並與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，雙方料談及台海問題、晶片供應鏈合作、「薩德」反導系統等敏感話題。相信朴振屆時會借機向中方闡釋韓方加入「Chip 4」聯盟的疑慮，積極透過外交消除誤解。