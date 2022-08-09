美韓日等21國在夏威夷舉行聯合演習　演練防大規模殺傷力武器擴散

美國國務院8月8日公布為實踐防擴散安全倡議（PSI），美國、韓國、日本等21國在夏威夷舉行「Fortune Guard 22」多國聯合演習，以遏止區域內大規模殺傷力武器擴散。



據美國國務院稱，演習於美國時間8月8日至12日在夏威夷檀香山舉行。

韓聯社報道，這次重點是演練跨部門決策、情報交換、地圖推演、實際攔截等防止大規模殺傷力武器擴散活動，美國從2014年起開始在亞太地區實施防擴散安全倡議（PSI）年度例行演習，各國輪流擔任主辦國。

日本外務省表示，派出了外務省、警察廳、財務省、海關、海上警衛廳、防衛省、自衛隊的職員，參加在美國檀香山舉辦的訓練。

韓聯社的報道又稱，駐韓美軍特種作戰司令部（SOCKOR）當天在Facebook公開7月27日至28日在江原道舉行的近距離空中支援實彈演練照片，即利用直升機或戰鬥機空襲支援陸軍作戰的軍事行動，是韓美聯合軍演的一部份，美國空軍F-16戰鬥機、A-10攻擊機參加演習。