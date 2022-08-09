Issey Miyake三宅一生逝世　曾自揭經歷廣島核爆　盼設計帶來快樂

日本著名設計師三宅一生（Issey Miyake）8月5日因癌病逝世，終年84歲。生於1938年的他，在成名後曾自揭是二戰廣島原子彈爆炸事件的倖存者，並講述幼年時看到的景象，這些經歷令他更渴望為世界帶來快樂，成為他傾向服裝設計領域的部份原因。



Issey Miyake：1993年，三宅一生（中）在法國出席巴黎時裝周（AP）

2009年，時任美國總統奧巴馬發表演說提倡「無核世界」後，三宅一生深受啟發，7月撰文投書《紐約時報》，講述自己在二戰的經歷。根據文章，1945年8月6日第一枚原子彈落下在廣島時，三宅一生僅得7歲，他正是在廣島出生，當時看到「明亮的紅光，不久後出現黑雲，人們向各個方向奔跑，拼命地試圖逃跑……」

他形容是「沒有人會忘記的經歷」，並指在三年後，他的母親因受輻射影響而死亡。

三宅一生的照片，取自三宅一生設計事務所。（三宅一生設計事務所）

↓三宅一生的設計與作品↓

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三宅一生稱，過去他都迴避有關廣島的問題，原因是他不想被標籤為「從原子彈核爆中倖存下來的設計師」，但這次他意識到，如果要讓世界擺脫核武器，這是一個必須討論的話題。他在文章內公開表示，希望奧巴馬能夠到訪廣島。

這位設計大師指，他曾嘗試把有關戰爭的回憶拋諸腦後但都未能成功，有關經歷令他更願意去思考及帶來美麗、快樂的事物，他被服裝設計領域所吸引，部份原因正因它是一種現代且帶來樂觀的創意形式。

三宅一生早於70年代成名，他在1971年推出首個作品系列，並於1973年秋冬季開始出席巴黎時裝週。他的設計中最著名的是以「一塊布」（一枚の布）製作連身衣服，奇特的「三宅皺摺」（也稱「一生摺」）也為人稱道。

↓本地也有不少名人喜愛三宅一生設計的作品，例如是汪明荃↓