台海軍演︱馬朝旭：不存在「海峽中線」　台海危機是美國一手挑起

中國外交部副部長馬朝旭8月9日接受央視和中國國際電視台（CGTN）採訪，他稱台灣是中國領土的一部分，根本不存在什麼「海峽中線」，又表示台海危機是美國一手挑起。



馬朝旭在訪問中表示，不存在什麼「海峽中線」，他指解放軍的軍演旨在維護中國的神聖主權和領土完整，稱「我們的措施公開適度，符合國內法、國際法和國際慣例，無可指摘。」他批評稱，美國及其盟友經常到中國周邊海域耀武揚威，挑釁滋事，美方每年搞的軍演達到上百次。

馬朝旭又反駁「台海局勢出現緊張升級責任完全在中方」的說法，他批評稱是顛倒黑白，指這場危機是美國一手挑起，美方不顧中方再三嚴正交涉，縱容支持美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）竄台，他稱「面對美方惡意挑釁，中方別無選擇，必須奮起反擊，維護國家主權和領土完整。出現當前緊張局面，責任和後果只能由美方和『台獨』分裂勢力承擔。」

他談到中方取消和暫停中美相關領域合作，是有言在先，說到做到，美方不應感到意外和沮喪。

馬朝旭指作為負責任大國，中方將一如既往積極參與應對氣候變化等國際合作，為應對各種全球挑戰作出中國貢獻，美方應該做的是承擔起自身的國際責任和義務，不要為自己的錯誤尋找借口。