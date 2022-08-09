中韓外長會晤　王毅：堅持五個「應當」　包括互不干涉內政

韓國外長朴振訪華，8月9日在青島與中國外長王毅舉行會談。據中國外交部指，王毅談到要堅持五個「應當」，包括應當堅持平等尊重，互不干涉內政。



中國外交部表示，王毅說今年恰逢中韓建交30週年，中韓關係歷經風雨洗禮，理應更加成熟、更加自主、更加穩定，歷史和實踐證明中韓始終是安全與共的鄰居，始終是相互需要的夥伴，雙方相互尊重、相互支持、相互成就，不僅為兩國和兩國人民帶來重要利益，也為本地區和平發展繁榮提供了穩定性。

圖為2022年7月7日，中國外長王毅與韓國外長朴振在印尼峇厘島會面（中國外交部）

王毅強調面向下一個30年，雙方要總結有益經驗，把握好兩國關係發展穩定大局。他談到五個「應當」，包括：

應當堅持獨立自主，不受外界干擾；

應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；

應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；

應當堅持平等尊重，互不干涉內政；

應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。

他稱這五個「應當」是兩國人民意願的最大公約數，也是時代潮流的必然要求，中方願同韓方一道，堅持雙方確定的戰略合作夥伴關係定位，推動中韓關係健康穩定向前發展。

中國外交部指，朴振表示面對全球動盪加劇、世界進入大轉型時期，韓方願以兩國建交30週年為契機，在韓中戰略合作夥伴關係的基礎上，相互尊重、平等互利、增進互信，開展開放包容合作，使兩國關係更加成熟健康。