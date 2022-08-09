中韓外長會談　朴振稱以和而不同精神謀求合作　王毅談五點堅持

韓國外長朴振訪華，8月9日在青島與中國外長王毅會談，據韓媒報道，朴振談到韓方會以和而不同的精神謀求與中方的合作方案，又希望中國國家主席習近平能在方便時訪問韓國。王毅則提出兩國需要堅持的五點。



韓聯社報道，兩人在青島即墨古城君瀾度假酒店舉行會談，先有1小時40分鐘左右的小範圍會談，隨後進入擴大會談。

朴振在會上表示韓中合作歷史已久，迎來建交30週年，雙方需要基於互相尊重的精神，共建追求共同利益的互惠韓中關係，韓方今後將根據國家利益和原則，以和而不同的精神謀求與中方的合作方案。

圖為2022年7月7日，中國外長王毅與韓國外長朴振在印尼峇厘島會面（中國外交部）

談朝鮮 盼中方發揮作用

據韓聯社指，朴振又談到朝鮮議題，稱朝鮮半島和平穩定面臨空前威脅，韓方將堅持實現朝鮮完全無核化的原則，堅決應對挑釁，同時打開對話之門，希望中方能為朝鮮放棄挑釁選擇對話發揮建設作用。

報道也引述朴振指，國際社會正在處於大轉型時期，韓中一直保持緊密的經濟合作關係，今後需要通過穩控供應鏈等攜手共克新挑戰，為此，韓中作為戰略合作夥伴關係，需要進一步加深最高級別的戰略溝通，希望習近平能在方便時訪韓。

王毅談五點堅持

王毅則表示，以建交30週年為契機，兩國需梳理其間取得成功的有益經驗，準確把脈兩國關係的大局面。他提出兩國需要堅持的五點，包括堅持獨立自主、睦鄰友好、互利共贏、平等尊重及多邊主義。