岸田文雄今改組內閣　日媒：名單已基本確定

日本首相岸田文雄8月10日上午決定自民黨要職安排，下午改組內閣。日媒9日引述消息稱，人事調整基本已敲定。



根據共同社，岸田10日下午將改組內閣。這間傳媒9日引述數名政權幹部透露，外務大臣林芳正、經濟再生擔當大臣山際大志郎、財務大臣鈴木俊一、公明黨的國土交通大臣齊藤鐵夫全都會留任。

日媒曝基本確定改組內閣

外務大臣：林芳正（61歲）

財務大臣：鈴木俊一（69歲）

防衛大臣：濱田靖一（66歲）

厚生勞動大臣：加藤勝信（66歲）

國土交通大臣：齊藤鐵夫（70歲）

文部科學大臣：永岡桂子（68歲）

數字大臣：河野太郎（59歲）

環境大臣：西村明宏（62歲）

經濟產業大臣：西村康稔（59歲）

經濟安全保障擔當大臣：高市早苗（61歲）

經濟再生擔當大臣：山際大志郎（53歲）

少子化擔當大臣：小倉將信（41歲）

地方創生擔當大臣：岡田直樹（60歲）

總務大臣：寺田稔（64歲）

濱田靖一和加藤勝信再次出任各自曾擔任過的防衛大臣和厚生勞動大臣，數字大臣由自民黨廣報總部長河野太郎擔任，政調會長高市早苗就任經濟安全保障擔當大臣。

自民黨要職安排

岸田文雄10日上午在自民黨總部召開臨時總務會，期間正式決定黨內要職人事安排。自民黨幹事長繼續由第二大派系的會長茂木敏充任職，安倍派的經濟產業相萩生田光一任政務調查會長，77歲的森山裕擔任選舉對策委員長。72歲的選對委員長遠藤利明則轉任總務會長。

副總裁麻生太郎、國會對策委員長高木毅和組織運動總部長小淵優子留任。