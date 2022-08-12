黎巴嫩首都銀行發生挾持人質事件　疑犯要求銀行歸還存款

黎巴嫩首都貝魯特（Brirut）一間銀行8月11日發生挾持人質事件，一名男子持槍及汽油闖入，要求提取被限制的21萬美元存款，他與警方對峙7小時後投降，事件中沒有造成任何傷亡。



美聯社報道，疑犯是42歲的食物速遞員侯賽因（Bassam al-Sheikh Hussein），他手持一支霰彈槍及一罐汽油，闖入貝魯特一間銀行並嗚槍警告。他與大約7至8名銀行職員及兩名顧客反鎖在內，要求提取存款以支付父親的醫藥費，否則他會自焚。

侯賽因與警方談判數小時後，最終接受銀行提出退還部分存款的協議，並在釋放所有人質後投降。他的妻子之後向傳媒表示，丈夫只是做了必須做的事；他的兄弟亦強調，對方只是希望提取這筆金錢支付帳單和其他家庭開支，指他並不是壞蛋。

這宗事件再次反映黎巴嫩的惡劣經濟情況，全國有四分三人口陷入貧困，當地貨幣嚴重貶值。而在今次對峙期間，有大批民眾在銀行外聚集，他們高叫反政府和銀行口號，並希望疑犯可以討回存款。其中一名存戶組織的律師認為，國家無法解決經濟危機，再加上銀行及央行限制民眾提款數目，導致民眾被迫以自己手式追討血汗錢。

黎巴嫩曾在今年1月發生類似事件，一名咖啡店東主在銀行內挾持多人後，最終取回5萬美元存款。