《衛報》稱習近平下周訪問沙特　中國外交部未確認消息

英國傳媒報道，指國家主席習近平，將於下周訪問沙特阿拉伯。中國外交部暫時未確認消息，但若成事將成為習近平自2020年疫情以來，首次的國外出訪。



英國《衛報》報道，習近平將於下周訪問沙特，預計將到訪問利雅得、吉達和計劃中的沙特西部海岸的大城市尼奧姆。報道指該處正準備街道裝飾及迎接工作，而迎接的規格是盛大的，與6月美國總統拜登（Joe Biden）的訪問成為對比。

但中國外交部未有就相關事件發表評論，被問及相關事宜時，外交部發現人稱沒有信息可分享，《衛報》亦未有具體說明從哪裏獲得相關消息。

若成事這將成為習近平自2020年疫情以來，首次的國外出訪。

在過去多年中國和沙特關係大部分限於商貿關係，但自從王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2016集權以來，兩國關係變得更加密切。利雅得在人權問題上與美國相左，包括支持香港國安法，及維吾爾少數民族的待遇。

中國向俄羅斯及沙特購買大量石油，但自俄烏戰爭爆發後，中國企業受美國制裁影響令購買俄羅斯石油受阻，因此北京正與阿拉伯供應商保持牢固的關係，以確保石油供應。