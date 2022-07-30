習近平與伊朗總統萊希通電話　稱中伊應在核心利益問題上互相支持

中國國家主席習近平7月29日與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）通電話。習近平稱，中伊要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定互相支持，維護不干涉內政這一國際關係基本準則。



習近平表示，要就落實兩國全面合作計劃保持密切溝通，積極推進重點領域務實合作，繼續展開抗疫合作。

習近平說，雙方要加強在地區和國際事務中的溝通協調。他指中方始終支持中東國家團結協作解決地區安全問題，支持中東人民獨立自主探索發展道路，願與伊方在上海合作組織等框架內加強溝通合作。他稱中方讚賞伊方積極支持全球發展倡議和全球安全倡議，願與伊方共同推動倡議落地見效，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

習近平指，面對紛繁複雜的國際局勢，中伊加強團結合作，增進雙方共同利益，維護廣大發展中國家正當權益。他說中方從戰略高度看待中伊關係，願與伊方一起，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷取得新進展。

萊希表示，2021年伊中共同慶祝建交50周年，過去50年伊中合作取得重要成果，相信在雙方共同努力下，未來伊中關係將實現更高水平發展，堅定不移加深伊中全面戰略夥伴關係是伊朗既定外交政策優先和重點。

萊希稱，伊中兩國都反對霸權主義、單邊主義，反對干涉別國內政，反對非法單邊制裁，反對雙重標準。他指伊方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護自身核心利益。他說伊方高度讚賞中方在國際和地區事務中發揮的重要積極作用，支持中方提出全球發展倡議和全球安全倡議，願與中方密切溝通協作，維護國際公平正義，維護發展中國家共同利益，促進地區和世界和平、安全、發展。