台海軍演｜解放軍遠眺台軍艦及本島照片真偽遭質疑　美聯社回應

中國解放軍近期在台灣周邊軍演，一張「解放軍持望遠鏡觀察台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」的圖片引起廣泛關注。

美聯社8月11日向用戶發公告稱，明白有媒體質疑照片真偽照片，公司未發現它有問題。而照片不是由美聯社拍攝，以及無法取得源檔案，美聯社也無法確認它的真偽。

這張照片是新華社提供給包括美聯社在內等、與之有合作關係的機構。

台灣中央社發布美聯社的照片公告進行報道。

圖片由解放軍東部戰區發布，之後被媒體轉載，並在網上廣傳。相中，一名手持望遠鏡的解放軍海軍士兵在軍艦甲板上觀察，近處有一艘艦艇，遠處則是海岸線和山脈，且依稀可見海岸線上的白色柱狀建築物。對於陸地上的白色建築物，有網民分析認為可能是花蓮縣發電廠的煙囪。

它們似乎顯示解放軍資產在台灣島的視線範圍內參加軍事演習。有專家更形容解放軍艦所在位置，或前所未有的近。

軍事專家韓東指，不論具體位置，反正軍艦是在靠近台島海岸線的海域航行，「在如此近距離航行很可能也是我們水面艦艇以往沒有過的」。另據介紹，從舷號和外形，可以識別照片近處的艦艇是台軍的「蘭陽」號護衛艦。

台灣海軍蘭陽艦，舷號為935。（解放軍報）

值得一提的是，上述圖片公布後，台灣軍方亦發圖「反制」，表示海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控解放軍艦，還特別強調「千真萬確，不需P圖」。

台灣事實查核中心（TFC）9日亦就同一張照片發布消息稱，經詢問多位專家檢視，發現該圖有明顯合成痕跡，物體比例不合理，故屬「錯誤」訊息。

公開資料顯示，台灣事實查核中心是當地一事實查核非營利組織，總部設於台北市，其由台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會於2018年4月19日共同成立，並於同年7月31日上線並公布第一批查核報告。2021年2月，中心完成法人登記，正式轉型為獨立法人的基金會，推動事實查核業務與活動。

對於今次查核報告，中心強調僅針對網傳照片是否有變造進行查證，至於解放軍的軍演動態並非報告查核範疇。

8月5日，解放軍東部戰區海軍繼續在台島周邊海域展開實戰化訓練。不遠處可見台灣東部海岸線、中央山脈，以及疑為花蓮和平發電廠的白色建築物。（新華社）

台灣「國防部」反駁。 國防部在推文中表示，演習期間沒有解放軍艦艇進入台灣領海。