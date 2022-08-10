台海軍演｜解放軍遠眺台軍艦及本島？台灣事實查核中心：明顯合成

解放軍近期在台灣周邊軍演，日前，一張「解放軍持望遠鏡觀察台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」的圖片引發廣泛關注，專家更形容其或前所未有的近。對此，台灣事實查核中心（TFC）周二（9日）發布消息指出，經詢問多位專家檢視，發現該圖有明顯合成痕跡，物體比例不合理，故屬「錯誤」訊息。



上述圖片由解放軍東部戰區發布，於周六（6日）廣傳。圖中，一名手持望遠鏡的解放軍海軍士兵在軍艦甲板上觀察，近處有一艘艦艇，遠處則是海岸線和山脈，且依稀可見海岸線上的白色柱狀建築物。對於陸地上的白色建築物，有網民分析認為可能是花蓮縣發電廠的煙囪。

軍事專家韓東指，不論具體位置，反正軍艦是在靠近台島海岸線的海域航行，「在如此近距離航行很可能也是我們水面艦艇以往沒有過的」。另據介紹，從舷號和外形，可以識別照片近處的艦艇是台軍的「蘭陽」號護衛艦。

該圖在兩岸皆被媒體轉載引用，並在各大社交平台引發熱議。不過台灣事實查核中心指出，經詢問多位專家檢視後，認為照片物體比例不合理，有明顯合成痕跡，屬「錯誤」訊息。

查核結果研判圖片為合成的。（台灣事實查核中心）

有資深攝影記者表示，該圖從攝影原理而言並不合理，要拍成圖中解放軍、蘭陽軍艦與和平發電廠煙囪3個物件，得使用超長焦段鏡頭，而倘要讓畫面中的解放軍合乎照片大小，拍攝的人須往後退至很遠的地方拍，可是軍艦甲板根本沒有這麼深的腹地。

影像專家亦稱，圖中解放軍與被窺探的蘭陽艦，人或船的邊線都「去得太乾淨」，同一張圖中，人與船的解析度差距過大，研判為合成圖。

另外，地球科學專家表示，若該圖是在台灣東岸拍攝，海岸山脈高度約1200公尺，一般軍艦水面上高度約30公尺，圖中船艦顯得相當「巨大」，比例不合理，且遠方軍艦沒有水花，也不尋常。

軍事專家則表示，該圖經放大檢視，台灣軍艦船首並無舷號，同批公布另一張照片卻清晰顯示舷號為935，它們之間顯然自相矛盾。

台灣海軍蘭陽艦，舷號為935。（解放軍報）

值得一提的是，上述圖片公布後，台灣軍方亦發圖「反制」，表示海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控解放軍艦，還特別強調「千真萬確，不需P圖」。

公開資料顯示，台灣事實查核中心是當地一事實查核非營利組織，總部設於台北市，其由台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會於2018年4月19日共同成立，並於同年7月31日上線並公布第一批查核報告。2021年2月，中心完成法人登記，正式轉型為獨立法人的基金會，推動事實查核業務與活動。

對於今次查核報告，中心強調僅針對網傳照片是否有變造進行查證，至於解放軍的軍演動態並非報告查核範疇。