烏克蘭︱中方對扎波羅熱核電站遇襲深表關切

中國常駐聯合國代表張軍8月11日在安理會審議烏克蘭核設施安全問題時發言説，中方高度關注烏克蘭境內核設施安全和安保問題，對近期發生的扎波羅熱核電站遇襲事件深表關切。



他說，根據國際原子能機構從烏克蘭核監管當局獲取的資訊，襲擊事件沒有對核安全造成直接威脅，輻射數值尚處於正常水準，但襲擊對核電站的設施完整性、安全和安保係統、電力供應和人員安全造成損害，給國際社會拉響了「核警報」。

張軍強調，核設施的安全和安保問題不容試錯。扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站之一，一旦發生大規模核事故，恐將比福島核事故更加嚴重。福島核事故産生大量放射性物質泄漏以及核污染水對海洋環境、食品安全和人類健康産生深遠影響，引發廣泛關注和關切，中方不希望同樣的風險重演。中方呼籲有關當事方保持克制，謹慎行事，避免採取危及核安全、核安保的行動，盡一切努力減少意外事件發生。

他表示，中方一貫支援國際原子能機構在促進核安全、核安保問題上發揮積極作用，並嚴格按照授權履行保障監督職責。中方注意到，國際原子能機構總幹事格羅西和國際原子能機構專家團隊一直計劃前往扎波羅熱核電站，聯合國秘書長古特雷斯也為此發出呼籲。俄羅斯承諾為訪問提供必要協助。烏克蘭在8月9日致格羅西和古特雷斯的信中強調組織訪問團的必要性日益增加。中方希望能夠盡快消除有關障礙，格羅西和國際原子能機構專家團隊得以早日成行，順利開展工作。

張軍説，烏克蘭危機持續5個多月，衝突對核設施構成的安全風險始終存在。只有推動局勢降溫，早日恢復和平，才能從根本上解除核風險，減少誤判，避免出現意外。中方再次呼吁有關各方盡快恢復談判，本着冷靜、理性態度尋找烏克蘭危機解決出路，解決彼此合理安全關切，構建均衡、有效、可持續安全架構，實現共同安全。中國一貫主張遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重國家主權和領土完整。中方呼籲國際社會所有各方都以負責任的方式推動危機得到妥善解決，加大政治和外交努力，為當事方重回談判創造條件。中方將繼續為此發揮建設性作用。

作為安理會本月輪值主席，張軍主持11日的審議。

核電站在3月落入俄羅斯手中，站內的運作仍由烏克蘭籍員工負責。不過核電站近日再遭受炮轟，負責營運的烏克蘭國營公司11日指，鄰近儲存輻射物質設施的管理部門辦公室外空地被俄軍炮火擊中，但沒造成傷亡。

聯合國轄下的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）日前形容，扎波羅熱核電站的情況已經失控，警告局勢可能更嚴峻。