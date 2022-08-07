烏克蘭指扎波羅熱核電站損毀嚴重　IAEA憂慮爆發核災難

烏克蘭政府8月6日指，歐洲最大規模的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站遭俄軍炮轟而嚴重損毀，俄羅斯否認開火，但聯合國轄下的國際原子能機構（IAEA）警告，當地存在發生核災難的真實風險，因此要求停止任何在核電站附近的軍事行動。



英國廣播公司（BBC）報道，負責營運扎波羅熱核電站的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，核電站遭俄軍導彈轟炸，其中一個供電裝置被迫停止運作，而且可能有洩漏輻射風險。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）發表聲明，稱對扎波羅熱的情況感到憂慮，他認為任何針對或來自核設施的攻擊就像玩火，可能引起災難後果，威脅烏克蘭以及其他地方的公眾健康和環境。

他敦促各方需要保障核電站內的烏克蘭員工須在不受威脅或壓力下，繼續執行重要工作，並強調大家需要放下分歧合作，IAEA已準備提供技術協助。而他日前警告，扎波羅熱核電站的情況已經完全失控。

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）亦譴責俄羅斯在扎波羅熱核電站周邊的軍事行動，指此舉嚴重違反核安全規定，再次證明俄羅斯無視國際規範，他同時要求俄軍必須容許IAEA人員到當地調查。

扎波羅熱核電站在3月被俄軍佔領，但俄方保留烏克蘭籍員工。