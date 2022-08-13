特朗普海湖莊園被搜事件　法院公開搜查令

美國前總統特朗普（Donald Trump）的大宅海湖莊園日前被聯邦調查局（FBI）人員搜查事件，佛羅里達州法院8月12日公開搜查令，指當局以間諜法等罪名進行搜查，並發現多份被列為「最高機密」的文件。



《衛報》報道，根據搜令內容，特朗普被指涉嫌違反間諜法、妨礙司法公正、破壞聯邦政府文件記錄三項罪名，遭FBI人員在8日到海湖莊園搜查。司法部長加蘭（Merrick Garland）批准的搜查範圍包括特朗普的辦公室、所有儲物室和可能存有收藏盒或文件的地方。

文件記錄顯示，FBI人員帶走11份被機密文件，部分更屬於最高機密，但沒透露細節。當局提到，他們亦帶走一批與法國總統有關的照片和資料等。

而在搜查令公開前不久，特朗普發表聲明，重申所有文件都是已解密，而且按照要求存放在安全地方，並稱如果司法部要求，就會交出相關文件。他同時將矛頭指向另一名前總統奧巴馬（Barack Obama），質疑對方卸任後，將包括機密文件在內的3300萬頁文件帶回芝加哥。

國家檔案和記錄管理局（National Archives and Records Administration，NARA）之後回應稱，奧巴馬時代的大約3000萬頁非機密文件存於該局的芝加哥設施內，至於被列為機密的文件，則存放於華盛頓的NARA設施內，而且根據總統檔案法（Presidential Records Act），奧巴馬沒有權力決定如何處置這些文件。