FBI搜查特朗普海湖莊園　梅拉尼婭衣櫃被搜　WSJ：行動帶來高風險

美國聯邦調查局（FBI）8月8日突擊搜查前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）餘波未了，多間美媒指前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的衣櫃也遭搜查。《華爾街日報》評論文章認為，司法部此舉引起自己無法控制的政治怨氣，為部門與國家帶來高風險。



霍士新聞（Fox News）、紐約郵報（New York Post）等美媒指，FBI人員曾搜查過梅拉尼婭的衣櫃及特朗普在莊園內的私人辦公室，打開保險箱及多個櫃桶。搜查時間長達10小時。

圖為美國前總統特朗普旗下的海湖莊園，攝於2022年8月10日（AP）

特朗普質疑或有「栽贓」

特朗普10日在社交平台發文，投訴調查人員當天沒有允許他的律師或其他職員在現場附近監察，並指「他們希望獨自搜查，沒有任何證人去看他們做了什麼、拿走什麼，或者是栽贓，希望沒有。」

《華爾街日報》編輯委員會（Editorial Board）8月10日發表評論文章，指FBI這次對前總統的執法行動是史無前例，認為這不是歡慶的時刻，因司法部此舉引起了自己無法控制與了解的政治怨氣，為部門與國家帶來跟特朗普一樣的高風險。

另一美媒全國廣播公司（NBC）8月10日報道，在一些支持特朗普的網上論壇中，有用戶呼籲特朗普支持者準備好發動「內戰」。