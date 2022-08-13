西村康稔參拜靖國神社　日本岸田內閣第一人

日媒8月13日報道，日本新任經濟產業大臣西村康稔成為2021年10月以來首位參拜靖國神社的岸田文雄內閣成員。



共同網13日引述他參拜後對媒體表示：「也考慮到已故的前首相安倍晉三，我決心為日本的和平與發展竭盡全力。」西村屬於自民黨安倍派。

西村稱已自費獻上了「玉串料」（祭祀費）並在簽名簿上署名「眾院議員西村康稔」。他強調：「戰後日本的繁榮是建立在先人犧牲的基礎之上。我起誓絕不會再次發生戰爭慘劇，將進一步發展和平國家之路。」

他談及選擇13日參拜的理由是「我想在安靜的環境中參拜」。這令人聯想到，他選擇不在8月15日日本投降日（日本稱終戰日）前來。

端國神社被視為日本軍國主義的招魂社。裏面供奉着所有為「天皇和大日本」戰死的軍人的亡魂。這裏供奉着在不同戰爭中為日本而死的250萬士兵和軍官的牌位，其中包括14名二戰甲級戰犯。二戰時曾遭日本入侵的亞洲多國，包括中國及韓國等一向反對日本政界人物參拜。

日本政要每年通常會三次參拜靖國神社——4月和10月的例行大祭，以及8月15日日本「終戰日」。有些人會在年底參拜這座寺廟。這些活動定會面對中國、韓國和朝鮮的嚴厲批評，認為這代表着日本軍國主義和帝國野心的復活。