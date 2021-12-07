日本國會議員參拜靖國神社　北京直言刻意挑釁

9名副大臣及政府官員在內的日本跨黨派國會議員團體「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」99名議員12月7日集體參拜了靖國神社，對此，中國外交部表示堅決反對。



12月7日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，針對上述事情，趙立堅表示，80年前的今天日本偷襲珍珠港，發動太平洋戰爭，日本大批政要選擇今天高調參拜靖國神社，絕非偶然，恐怕是蓄意為之，刻意挑釁。

2021年12月7日，日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」議員集體參拜位於東京的靖國神社。（AP）

趙立堅指出，靖國神社是日本軍國主義分子發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14名二戰甲級戰犯，日本政要參拜靖國神社，再次反映出日方對待自身侵略歷史不思反省的錯誤態度。中方對此堅決反對。日方應恪守中日四個政治文件原則，正視並深刻反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

另外，據中國駐日本使館公眾號消息，駐日本使館發言人就日方涉靖國神社消極動向表明嚴正立場。

發言人表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和重要象徵，至今仍供奉對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。中方對日方在靖國神社問題上的消極動向表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

發言人指出，「靖國神社問題的實質是日本政府能否正確認識和對待過去那段侵略歷史，能否尊重中國人民和亞洲受害國人民的感情，能否恪守在歷史問題上作出的表態和承諾。日方有關消極動向再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度，再次證明日本國內始終存在試圖掩蓋和否認侵略罪行的逆流。中方嚴肅敦促日方深刻汲取歷史教訓，切實正視和反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

韓國外交部12月7日也表示，日本新國會剛誕生不久，就有大批負有領導責任的人士參拜美化殖民掠奪和侵略戰爭的靖國神社，韓方對此深表憂慮和遺憾。