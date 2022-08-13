俄媒：中國智能手機主宰俄羅斯市場　銷量大幅拋離蘋果和三星

俄媒8月11日引用行業數據稱，中國智能手機品牌目前佔據俄羅斯智能手機市場的大部分份額，中國智能手機在俄的銷量，比美國蘋果公司（Apple Inc.）智能手機和韓國三星（Samsung）智能手機的在俄銷量更高。



俄羅斯《生意人報》（Kommersant）11日稱，中國小米（Xiaomi）智能手機的在俄銷量，是所有中國智能手機品牌之中增幅最高的。小米智能手機7月在俄羅斯銷量排名第一，與旗下子品牌Poco智能手機的銷量加起來，銷量佔俄羅斯市場的42%。

中國手機製造商真我（Realme）的智能手機6月銷量佔俄羅斯市場的13.4%；截至7月，真我智能手機銷量佔俄羅斯市場的17%。

報道指，數據顯示，自西方實施對俄制裁以來，美國和韓國品牌在俄羅斯的銷量一直在下降。蘋果和三星手機7月銷量分別佔俄羅斯市場的7%和8.5%。

內文提及，自2022年開始以來，蘋果手機和三星手機在俄羅斯的供應量減少近90%。但在此之前，以銷售額、出貨量和收入計算，這兩間公司幾乎佔據俄羅斯智能手機市場的一半。零售商指導致這種情況出現的原因是官方供應量不足、以及平行進口商品稀缺。

平行進口一般俗稱水貨，意指一些經公司或個人從外國運來的、非正式進口的產品，其後這些產品在本國以更便宜的價格出售。