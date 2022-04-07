Samsung三星手機Android系統存嚴重安全漏洞　黑客可任意盜取資料

網路資安公司「Kryptowire」近期調查發現，韓國3C大廠三星（Samsung）搭載的Android各系列機型，都存在一組神祕代號，能讓黑客在遠端接管設備，包括撥打電話、安裝及刪除應用程序、在後台盜取資料，甚至將手機恢復到原廠設定等，嚴重影響到手機安全和隱私。



根據《美國商業資訊》報道，Kryptowire發現，三星手機凡是搭載 Android 9、Android 10、Android 11、Android 12系統的設備，都有一項「CVE-2022-22292」的不明代號，恐怕能使黑客劫持手機，是一項嚴重資安漏洞。

報道指出，該漏洞可允許黑客在使用者不知情的狀況下，採取一連串行動，包括撥打電話、安裝及刪除應用程序、透過安裝未經驗證的憑證方式削弱HTTPS的安全性，甚至恢復原廠設定，將所有資料刪除，黑客也能手機網絡銀行，任意盜取金錢。

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另外，這項漏洞存在於手機內建的電話應用程序中，並在Android 9至12的三星設備以系統權限執行，成為黑客的攻擊媒介，在使用者未經同意的情況下，將系統許可權提供給第三方，使得手機內本應受到保護的資料遭到駭入。

Kryptowire在去年11月首次發現該漏洞後，隨即通知三星，而三星也於今年2月進行了修正程序，並呼籲所有三星用戶立即更新手機，以確保手機安全。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】