岸田向靖國神社獻玉串料　中國駐日本大使館回應

日媒8月15日報道，日本結束戰爭77周年之際，多名政客參拜靖國神社，包括3名內閣成員。首相岸田文雄未有前往參拜，但自費獻上玉串料。中國駐日本大使館表示強烈不滿和堅決反對，並稱已向日方提出嚴正交涉。



內閣3成員參拜靖國神社

根據共同社和日本放送協會，經濟安全保障擔當大臣高市早苗、日本經濟產業大臣西村康稔和復興大臣秋葉賢也15日均前往參拜供奉有二戰甲級戰犯牌位的靖國神社。

岸田文雄沒有參拜靖國神社，但這天上午透過其事務所，以自民黨總裁身份向靖國神社自費獻上玉串料，即祭祀費。

中方回應

中國駐日本使館發言人15日就日本內閣成員和某些國會議員參拜靖國神社以及岸田向靖國神社供奉祭祀費表示，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的重要象徵，日方在靖國神社問題上出現消極動向，事關國際公理和歷史正義，涉及亞洲受害國人民的尊嚴和感情。

發言人說，中方多次強調，日本必須以史為鑑，正確認識和深刻反省過去那段侵略歷史，同軍國主義徹底劃清界限，才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會。

發言人稱，中方敦促日方恪守迄今在歷史問題上作出的表態和承諾，停止一切美化侵略戰爭、歪曲歷史認識的行為，以實際行動體現記取歷史教訓、堅持和平發展的姿態。