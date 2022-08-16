俄烏局勢｜扎波羅熱核電廠又遇襲　古特雷斯倡建非軍事區

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）8月15日就烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的安全運行問題與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通電話之際，這個歐洲最大的核電站又被炮擊。



扎波羅熱核電廠又遇襲

俄烏13日已就扎波羅熱核電站互相指責。俄羅斯15日斥駁烏方有關扎波羅熱核電站發生泄漏的消息，稱扎波羅熱核電站附近地區與居民區2小時內遭烏軍的重型火炮轟炸25次。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則警告，倘俄軍攻擊這個如今由俄羅斯控制的埃涅爾戈達爾（Enerhodar）的設施或把它用作射擊基地，那麼他們將成為「特別目標」。

古特雷斯倡建非軍事區

扎波羅熱核電廠的狀況引發聯合國與國際原子能機構（IAEA）高度警覺，兩者均認為IAEA檢察人員應獲准視察核電站，同時古特雷斯呼籲在其附近建立一個非軍事區。

古特雷斯與紹伊古通話後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）15日發聲明稱，俄方已承諾採取一切必要措施，以允許IAEA專家訪問扎波羅熱核電站。

除扎波羅熱核電站外，紹伊古與古特雷斯會談期間還就放寬俄羅斯食物和化肥出口條件的措施進行討論。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）其後指，若俄烏同意，聯合國準備協助IAEA專家經基輔前往扎波羅熱核電站。

俄方回應稱，IAEA小組途徑基輔前往扎波羅熱核電站會穿越前線，這樣不安全，原因是「由於烏軍是一個異類群集的武裝組織，所以此行有巨大風險」。