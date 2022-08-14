烏克蘭扎波羅熱核電廠受襲　俄烏互相指責　澤連斯基威脅出擊

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）13晚上的一段影片講話中說，如果俄羅斯士兵向扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠開火，或者將其作為發動攻擊的基地，烏軍將予以打擊。



他稱：「每一個向該電站開火，或以其作為掩護的俄羅斯士兵，都必須明白，他成為了我們情報人員、特種部隊和軍隊的特殊目標。」他沒有透露任何細節，他再次強調，俄羅斯正在利用這座核電廠進行勒索。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指責俄羅斯襲擊為烏克蘭南部提供能源的核電廠的部分區域。他稱：「俄羅斯的目標是切斷烏克蘭與核電廠的關連，並將此事歸咎於烏軍。」

烏克蘭局勢：2022年5月1日，一名俄羅斯軍人在俄控扎波羅熱核電廠範圍守衛。扎波羅熱核電廠位於烏克蘭東南部。（AP）

俄衛網14日引述扎波羅熱地區軍民行政機構總委員會成員羅戈夫稱，烏軍13日再次炮擊埃涅爾戈達爾市（Energodar）和扎波羅熱核電廠：「部分炮彈落在熱電站和核電廠之間，有的直接打到了熱電站。核電廠本身沒有損壞，運行正常。俄軍防空系統再次使核設施免受烏克蘭納粹不斷發起的核威脅。」

羅戈夫稱，襲擊可能導致反應堆關閉，並將使核電廠無法發電。此外，他強調，炮擊是由烏軍第44炮兵旅使用制導導彈和西方製造的炮彈進行的。

核電廠自3月以來它一直處於俄軍控制下。俄羅斯指控自俄軍開進烏克蘭以來，烏軍已經多次襲擊核電廠。俄衛網稱，自8月5日以來，炮擊變得更加頻繁，造成兩個核電機組不能滿負荷運行。

烏克蘭扎波羅熱核電廠：在這張由俄羅斯國防部新聞處2022年8月7日發布的影片截圖中，扎波羅熱核電站附近發生炮擊後出現火箭殘骸。（AP）

國際原子能機構（IAEA）及聯合國等都呼籲停止在該區戰鬥。IAEA稱戰鬥可能導致核災難發生。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）呼籲在核電廠周圍建立非軍事區。

中國常駐聯合國代表張軍8月11日在安理會審議烏克蘭核設施安全問題時發言説，中方高度關注烏克蘭境內核設施安全和安保問題，對近期發生的扎波羅熱核電站遇襲事件深表關切。

扎波羅熱核電廠位於第聶伯河左岸，靠近埃涅爾戈達爾市。就核電機組數量（六台）和容量而言，它是歐洲最大的核電廠。