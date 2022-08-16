對話疑遭偷錄　阿桑奇律師與記者入稟控告CIA和蓬佩奧

美媒8月15日稱，兩名記者及兩名律師控告國中央情報局（CIA）及CIA前局長、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），原因是CIA涉偷錄維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）與他們的對話。



美國新聞網站Axios於8月15日稱，記者格拉斯（Charles Glass）和戈茨（John Goetz）、律師孔斯特勒（Margaret Kunstler）和赫爾貝克（Deborah Hrbek）控告CIA和蓬佩奧。

他們指在2017年1月至2018年3月期間，他們到厄瓜多爾駐英國倫敦大使館探望阿桑奇，期間CIA涉嫌偷錄他們的對話。他們稱與阿桑奇會面前，他們會被要求將電子設備交給西班牙私人保安公司Undercover Global，這公司在他們及厄瓜多爾政府不知情的情況下，複製電子設備中的資料，並交給CIA。

根據訴訟文件稱，這些行動得到蓬佩奧的授權和批准。

原告人的代表律師羅思（Richard Roth）對Axios說：「這是政府令人震驚和不恰當的行為，最大程度地侵犯原告和其他在大使館探望阿桑奇的人的隱私權。」