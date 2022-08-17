克里米亞再發生離奇爆炸　烏克蘭網上貼文慶祝　到底是誰幹的？

克里米亞北部地區在8月16日發生爆炸，彈藥庫遭炸毀。與較早前空軍基地遭遇襲擊一樣，這次的爆炸同樣神秘。烏克蘭未有正式承認襲擊，但樂見襲擊發生，並借勢聲言他們將解放克里米亞。



克里米亞北部占科伊鎮（Dzhankoi）附近一個軍用彈藥庫莫名發生爆炸，爆炸似乎還波及附近一間變電站。國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，有7班客運列車因此延誤。北部部分鐵路路線停駛，對烏克蘭境內俄軍補給裝備恐怕受到影響。

俄羅斯官方證實事件造成12人受傷，有約2000名居民需要疏散，但未有說明爆炸原因，並歸咎有人「蓄意破壞」。

圖為8月15日，烏克蘭尼高普一幢大廈，遭俄羅斯砲彈擊中損毀。（AP）

這是繼早前克里米亞俄軍空軍基地發生爆炸後，再一次的神秘爆炸事件。克里米亞西南部的一個空軍基地在8月9日發生連串爆炸，從衛星圖片所見爆炸造成最少9架戰機及多個建築物被毀。

俄羅斯當時僅稱是基地人員違反消防的一次意外，但當時已有懷疑是烏克蘭發動的襲擊。這次再一次的彈藥庫爆炸，更讓人猜測是烏克蘭在背後策劃的事件。

烏克蘭官方同樣未有承認襲擊，但總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社交網站表示，稱爆炸是對俄羅斯「非軍事化」的例子，並稱「俄羅斯佔領的克里米亞會不時有倉庫爆炸，侵略者及盜匪死亡的風險。」

另一名總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）更在社交網站貼上自拍照：阿列斯托維奇正躺在陽光與海灘上，背後是克里米亞彈藥庫爆炸造成的磨菇雲。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在9日的空軍基地爆炸發生後，表示俄羅斯對烏克蘭的戰爭始於克里米亞，因此必須在克里米亞結束。而在16日的爆炸發生前一天，才剛成立「解放克里米亞諮詢委員會」，表明不會放棄克里米亞半島。

外界暫時仍未確定是烏克蘭發動的襲擊或否，包括早前的基地爆炸事件。因空軍基地的位置距離俄烏戰線超過200公里，美方亦否認向烏克蘭提供的武器用於襲擊如此遙遠的目標。