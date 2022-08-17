古特雷斯將訪烏克蘭　晤澤連斯基與埃爾多安

聯合國（UN）8月16日宣布，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）18日將在烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行三方會晤。



根據聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric），古特雷斯18日會見澤連斯基時會討論扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的局勢，同時尋求政治解決烏克蘭與俄羅斯的衝突。

根據行程，古特雷斯19日會訪問敖德薩（Odesa）的黑海港口，20日前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul）並參觀聯合協調中心（Joint Coordination Center）。

扎波羅熱核電站又遇襲

俄方16日稱，烏軍下午3時開始炮擊扎波羅熱核電站所在的埃涅爾戈達爾市（Enerhodar），又說烏軍正在攻擊包括冷卻系統在內核電站其他薄弱環節。

烏方暗示克里米亞軍火庫爆炸

克里米亞（Crimea）北部占科伊（Dzhankoi）16日發生彈藥爆炸後，當地宣布進入緊急狀態，多個村莊受影響。俄羅斯國防部指，占科伊居民點附近一個軍用倉庫因蓄意破壞而受損。

根據俄衛網，事發於上午6時15分左右，邁斯科耶村一部隊的彈藥儲存區發生火災，2名平民輕度和中度受傷。事發地區已被封鎖，約2,000人撤離。

烏克蘭沒有正式承認或否認對克里米亞爆炸事件的負責，不過澤連斯基敦促國民避開俄羅斯軍事基地和彈藥庫，並稱爆炸或有多種原因，包括無能。