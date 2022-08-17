Elon Musk開玩笑稱收購曼聯　美媒：美國證券交易委員會可能介入

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）8月16日在Twitter上表示，他會收購英超球隊曼聯（Manchester United），但他在不足5小時後稱自己只是在開玩笑。美媒8月16日稱，若馬斯克只是在說笑，美國證券交易委員會（SEC）有可能會介入。SEC目前未有回應。



馬斯克8月16日晚上在Twitter上寫道：「另外，我會收購曼聯，不用謝。」他被問到這番言論是否認真後，在5小時內再發文稱：「不，這是 Twitter上一個持續很久的笑話。我不會收購任何運動團隊。雖然，如果（我要收購）任何一支球隊，那就會是曼聯。他們是我小時候最喜歡的球隊。」

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

美媒市場觀察網站（MarketWatch）8月16日稱，馬斯克的言論可能會為他帶來麻煩。曼聯是在紐約證券交易所（NYSE）上市的公司，報道指，因此若馬斯克說會收購曼聯一事只是在開玩笑，SEC不會覺得好笑。

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

SEC過去曾因馬斯克2018年的推文內容而對他採取行動。馬斯克2018年在Twitter發文指：「我考慮以每股420美元將Tesla私有化。已獲得資金。」SEC指控馬斯克透過這條推文誤導投資者。馬斯克因此被罰款2,000萬美元，並同意辭去Tesla董事長一職。

SEC之後更要求馬斯克在Twitter發表與Tesla相關的一些帖文前，需要先得到律師批准。

在馬斯克稱收購曼聯一事是開玩笑後，英媒向SEC就此事查詢，目前未有回應。