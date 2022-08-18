塔利班重掌政權一周年｜中國有意在阿富汗發展礦業　現實充滿困難

阿富汗塔利班重新掌權踏入一周年，其統治的道路上仍然不穩，人道危機正在擴大。中國在美國離開阿富汗後嘗試進入，尋找可能的機會及商機。礦業會是其中一個焦點，但基於環境現實及各種因素，中國在阿富汗擴大影響力以致取得好處仍相當困難。



塔利班8月12日表示，阿富汗和中國公司簽訂備忘錄，準備在北部朱茲詹省（Jowzjan）建發電廠及開發天然氣田。

然而不只天然氣，中國在阿富汗的焦點還有銅、鎳、鈷等稀土礦床，還有重要的鋰礦。鋰是充電池的重要材料，亦是由化石原料轉變綠色能源的重要元素。阿富汗坐擁大量未開發的礦產資源，在2021年的估計其鋰礦存量多達1萬億美元，可與玻利維亞豐富的鋰礦存相媲美。

圖為2010年4月，阿富汗的一個寶石礦場，使用人手採礦。（Getty）

中國被指一直希望擴大其在阿富汗的影響力，兩國的礦業交易是有意義的：塔利班急需現金舒緩經濟和人道主義危機，北京可以從中獲得豐富的礦產資源，這對中國發展綠色能源與維持國際競爭力至關重要。

不過在實踐上，中國遇上了不少困難。阿富汗一直存在小規模及手工的開採，包括煤炭及寶石等的礦業，這些都是阿富汗政府過去至今的主要收入。但礦業大部分缺乏監管，規模有限。阿富汗沒有基建，包括水利、發電及物流設施，讓大規模的商業開採順利進行。開採及加工鋰需要密集的資本及技術，需要大量的外部投資。

加上政治及地區安全局勢不穩，令大規模投資卻步。中國有意利用包括鋰開採在內的投資潛力，作為與塔利班討價還價籌碼之一。中國希望獲得開採的特許權，以搶佔對阿富汗採礦業市場的主導地位。

圖為7月30日，塔利班喀布爾一間秘密學校。塔利班掌權後女性始終無法正常回校接受教育。（AP）

恐怖主義威脅安全

北京表示希望地區穩定，並支持一個包容非塔利班的包容性政府，推進溫和的內外政策。打擊恐怖主義也是北京重心的議題，北京明確表示塔利班必須切斷與恐怖組織的聯繫，作為發展進一步關係和投資的條件。

特別是巴基斯坦塔利班和突厥斯坦伊斯蘭黨（TIP），一個由維吾爾激進分子組成的組織。在塔利班重新掌權後，來自敘利亞的組織成員紛紛湧入阿富汗。北京憂慮組織在阿富汗建立更大的基地，對中國構成威脅。任由TIP及其他恐怖主義組織的存在，會令中國經商變得不安全，大大減少企業投資當地的意欲。