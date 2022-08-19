特朗普海湖莊園被搜　法官下令司法部公開相關文件

美國前總統特朗普（Donald Trump）大宅海湖莊園（Mar-a-Lago）日前遭聯邦調查局（FBI）搜查事件，佛羅里達州聯邦法院8月18日下令司法部準備公開部分宣誓文件，以證明有關搜查屬合理。



《衛報》及美聯社報道，包括美聯社在內等多個傳媒機構入稟佛羅里達州聯邦法院，指公開有關文件可助公眾判斷司法部下令搜查海湖莊園是否合理，認為事件牽涉到現屆及前朝政府官員，因此引起極大公眾關注。

司法部國家安全檢察官布拉特（Jay Bratt）在庭上反對公開宣誓文件，稱調查仍處於初步階段，披露有關文件可能導致調查路線圖曝光，變相公開執法及檢察人員的下一步行動。他強調，向證人問話等調查工作不受影響才符合公眾利益。

特朗普海湖莊園被搜：圖為2022年8月12日，鏡頭下被法院公開的搜查令。這是8月3日聯邦調查局人員在美國前總統特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園執行的搜查令。（AP）

本身批出調查搜查令的佛羅里達州聯邦法官萊因哈特（Bruce Reinhart）在聽證會上表示，他不認為宣誓文件應完全保密，指部份內容可以公開，因此下令司法部在七天內提交一份編輯的副本。他之後會審視內容，並可能與政府代表律師會面，為對方提供機會解釋特定內容不應公開的理據。

另外，特朗普家族的一名親信、特朗普集團高級顧問兼前首席財務官魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）同日向紐約檢察部門達成15項稅務詐騙罪認罪協議，同意在10月就公司逃稅指控作供。