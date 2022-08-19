特朗普海湖莊園被搜 法官下令司法部公開相關文件
撰文：張子傑
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美國前總統特朗普（Donald Trump）大宅海湖莊園（Mar-a-Lago）日前遭聯邦調查局（FBI）搜查事件，佛羅里達州聯邦法院8月18日下令司法部準備公開部分宣誓文件，以證明有關搜查屬合理。
《衛報》及美聯社報道，包括美聯社在內等多個傳媒機構入稟佛羅里達州聯邦法院，指公開有關文件可助公眾判斷司法部下令搜查海湖莊園是否合理，認為事件牽涉到現屆及前朝政府官員，因此引起極大公眾關注。
司法部國家安全檢察官布拉特（Jay Bratt）在庭上反對公開宣誓文件，稱調查仍處於初步階段，披露有關文件可能導致調查路線圖曝光，變相公開執法及檢察人員的下一步行動。他強調，向證人問話等調查工作不受影響才符合公眾利益。
本身批出調查搜查令的佛羅里達州聯邦法官萊因哈特（Bruce Reinhart）在聽證會上表示，他不認為宣誓文件應完全保密，指部份內容可以公開，因此下令司法部在七天內提交一份編輯的副本。他之後會審視內容，並可能與政府代表律師會面，為對方提供機會解釋特定內容不應公開的理據。
另外，特朗普家族的一名親信、特朗普集團高級顧問兼前首席財務官魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）同日向紐約檢察部門達成15項稅務詐騙罪認罪協議，同意在10月就公司逃稅指控作供。