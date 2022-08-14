間諜法是什麼？　專家：逮捕和起訴特朗普可能性低

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）因涉嫌違反《間諜法》（Espionage Act）等3項刑事罪名受到美國司法部調查，聯邦調查局（FBI）8月8日因此搜查他位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。《間諜法》究竟是什麼？



儘管《間諜法》的名稱如此，但這並不局限於傳統的間諜活動，因這項條例還被用作起訴不當處理機密訊息的工具，故此這不一定意味着特朗普拿走這些文件，是為了將它們傳送給外國勢力。

《間諜法》還涵蓋一些更輕微的罪行，例如合法擁有文件、照片等資料的人將其交給任何無權獲得的人，或是未能將其交給本應擁有的官員。條例也適用於「由於重大過失，允許將其從適當的保管場所移走」但未報告的人。

違反《間諜法》可面臨最高10年有期徒刑，但專家認為，司法部門可能不會判處刑罰，反而僅滿足於將機密文件重新鎖上保密。德克薩斯大學法學教授弗拉德克（Stephen Vladeck）認為，逮捕和起訴特朗普的可能性很低。

他說，「從政府角度來看，這次行動的至少一部分似乎只是從特朗普的財產中移除東西，這已經完成，而逮捕他和起訴他卻會引發了一系列完全不同的政治並發症。」

除了違反《間諜法》（Espionage Act），特朗普亦被指涉嫌違反妨礙司法公正、對政府記錄進行非法處理3項罪名。

搜查令中引用的3項法規之一包含一項條款，規定任何「故意和非法隱藏、移除、毀壞、廢止、偽造或毀壞政府文件的人，將被取消在華府擔任總統的資格，但弗拉德克懷疑是否可以針對此類犯罪執行有關規定。

有法律專家表示，如果特朗普確實因違反上述法律而被定罪，他不太可能再次被禁止競選總統，因為憲法將優先於法規。

法律界人士稱，美國憲法僅規定總統須持有美國公民身份、至少35歲以及至少在美國居住14年。換句話說，即使他根據《美國法典》第2071條被定罪，但從合憲角度，也不意味着他就喪失再次參加大選的機會。海湖莊園被搜更可能會促使特朗普加快宣布參選。