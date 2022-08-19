立陶宛官員訪台遭制裁　立外交部召見中國代辦抗議

立陶宛外交部8月18日召見中國駐維爾維斯代辦曲柏華，抗議北京宣布制裁曾訪問台灣的立交通與通訊部副部長制裁瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė），以及停止雙邊交通運輸合作。立方稱中國的單方面決策缺乏正當性、違反國際法，以及侵犯立主權。

立陶宛外交部並要求北京撤銷制裁。

立陶宛交通與通訊部長斯庫奧迪斯（Marius Skuodis）18日對立媒稱，未收到北京方面有停止合作的正式通知。在這個情況下，他對有關消息的回應是，立方認為此舉不合理。

斯庫奧迪斯稱，瓦伊丘凱維丘特為經貿聯繫訪台，沒談及任個敏感的政治議題，完全符合立對台關係的官方立場。

他說，立陶宛與中國的經濟關係一年來一直處於最低水平，幾乎沒什麼可進一步影響它。

中國外交部12日稱：「立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特竄訪中國台灣地區，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。針對瓦伊丘凱維丘特惡劣挑釁行徑，中方決定：對瓦伊丘凱維丘特採取制裁措施；暫停同立交通與通訊部任何形式的交往，暫停同立國際道路運輸領域交流合作。」

台外交部8月7日稱由立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特為首的立陶宛代表團抵達台灣，進行為期5天的訪問。