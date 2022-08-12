立陶宛外長：中國施壓啟發變陣　對印太出口額增60%

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）8月11日在Twitter發文指：「來自中國大陸的壓力激勵我們（在貿易方面）進行多元化和調整。在過去6個月，我們對印太區的出口額增加60%，整體出口額增加27%。」



蘭茨貝爾吉斯在立陶宛外交部10日發表的報告中提及，積極的經濟外交，以及擴大外交使團網絡，幫助立陶宛實現貿易多元化，並增強經濟韌性。

他稱立陶宛原產地產品對10個印太區國家或地區的出口總額，超過在2021年上半年對中國大陸出口量的4倍，這是立陶宛政府行動奏效的最好證明。

Pressure from China inspired us to diversify and restructure. In the last 6 months we've increased Indo-Pacific exports by 60% and overall exports by 27%. https://t.co/AhEum4Uy0g — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) August 10, 2022

立陶宛外交部10日發表的報告稱，在2022年上半年，立陶宛原產地產品對澳洲、日本、印度、韓國、新加坡、印尼、台灣、越南、馬來西亞和泰國這10個印太區國家或地區的出口總額增長60.4%。

部門稱，立陶宛這段期間的出口量，已超過2021年上半年對中國大陸出口量4倍。

立陶宛外交部稱，有理由對立陶宛2022年上半年貿易數據感到樂觀，政府實現出口市場多元化的目標不僅已被證明是成功的，而且推動力正增強。

立陶宛統計部的數據顯示，2022年1月至6月，原產於立陶宛商品出口額達到127億歐元，與2021年同期相比增長31.1%。與此同時，立陶宛的出口總額比上年同期增長27.4%，達到200億歐元。