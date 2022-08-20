馬哈蒂爾：美國企圖在台海發動戰爭

馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）8月19日在訪問中批評，美國企圖在台海地區挑起戰爭，並形容總統拜登（Joe Biden）是一名無能領袖。



現年97歲、長期抨擊西方及其地緣政策的馬哈蒂爾接受美聯社訪問，談及馬來西亞政局和全球形勢時，稱中國一直容許台灣保持現狀，亦沒有出兵攻台。

他認為，如果北京方面有意攻台，一早就已經行動，但華府則在挑釁中國開戰，導致後者犯下嘗試佔領台灣的錯誤。

馬哈蒂爾又提到，美國為協助台灣製造藉口，向對方出售大量軍備，並對抗北京方面。

他同時形容拜登是無能領袖，認為對方不公和反伊斯蘭，指以色列犯下各種罪行和屠殺，但拜登卻不作為，而是支持以色列。

而在俄烏戰事方面，馬哈蒂爾指北約（NATO）及歐盟的行動只會導致局勢持續，他批評北約曾承諾接納烏克蘭，但最終卻沒有成事。

至於在馬來西亞政情問題上，馬哈蒂爾預計執政聯盟最大政黨巫統（UMNO）可能在今年舉行大選，並稱如果他領導的祖國鬥士黨（Pejuang）希望自己角逐總理一職，在健康情況許可下，他願意出選。

目前華府未有回應馬哈蒂爾的言論，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指出，中國需要向世界證明北京在在台海問題上並非不穩定因素，重申華府對台政策不變。他同時敦促北京方面在全球氣候問題上重返談判桌，認為這才符合兩國及世界利益。