美媒：習近平曾要求阻止佩洛西訪台　拜登拒絕

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）不理北京警告，8月2日晚飛抵台灣訪問。這導致北京以大規模軍演進行警告及反制。美媒8月20日稱，中國國家主席習近平與美國總統拜登通話時曾要求後者阻止佩洛西訪台，但遭拒絕。

《華盛頓郵報》20日引述一匿名白宮高級官員稱，習近平7月28日晚與拜登通話時，曾要求拜登想辦法讓佩洛西不訪台，拜登稱不會照辦，並解釋稱國會是政府中獨立的機構，佩洛西和其他議員一樣，會就是否外訪自行做決定。

這位官員稱，拜登還在通話中警告習近平，如佩洛西赴台，不要採取挑釁和脅迫行動。

圖為2022年8月3日，佩洛西訪問台灣期間到台總統府跟蔡英文會晤。（Taiwan Presidential Office via 美聯社）

該報引述幾位華府高官和白宮官員稱，即使他們為她的外訪的權利辯護，仍對這次訪問行程深感憂慮。他們都是在匿名的情況下坦率談論此事。

華府高官說，在過去數月中，美國已看到有跡象顯示中國正考慮在台灣海峽進行空前的軍事活動，而官員們已看到跡象，是中國將以佩洛西訪台為藉口做出行動。

該報又稱，佩洛西已向白宮官員表明，會在兩個情況下重新考慮訪台之旅，一是拜登直接要求她不要去，或台灣總統蔡英文撤回邀請。她對美國官員表明，倘是拜登要求她，她會公開說明，自己是按總統要求放棄赴台。