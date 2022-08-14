佩洛西訪台不足2週　再有美國兩黨議員抵台　5人身份曝光

美軍呼號SPAR 11的C-40C行政專機被發現8月14日下午5時7分從駐日美軍橫田空軍基地起飛，下午6時53分在台北松山機場降落。台灣「外交部」證實他們將與台灣總統蔡英文會晤，15日離開。



台灣「外交部」14日晚上發布新聞稿證實美國議員訪台，稱歡迎美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey，民主黨籍）率團訪問台灣。

全團合計5人，分別是美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基、民主黨籍的加拉門迪（John Garamendi）、民主黨籍的洛溫塔爾（Alan Lowenthal）、民主黨籍的拜爾（Don Beyer）及共和黨籍的拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

台灣「外交部」在新聞稿中稱讚，在北京持續升高區域緊張情勢之際，美國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼北京威脅恫嚇的友台情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。

台灣「外交部」補充稱，馬基1979年擔任美國聯邦眾議員時曾投票支持《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），為目前美國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。

部門又稱馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友台議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

台灣「外交部」常務次長俞大㵢於8月14日下午代表政府前往迎接馬基，訪問團在台期間將與台灣總統蔡英文會面，並接受外交部長吳釗燮設宴款特。他們亦將與立法院外交及國防委員會成員會面，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

在他們訪台前12天，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚乘專機抵達台灣，3日進行訪問，並與蔡英文會面。北京政府對此極度不滿，在她離台後展開大規模軍事演訓，以作反制及警告。

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