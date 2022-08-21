新西蘭移民規則放寬　工作假期參加者也受惠　圖吸逾萬人填補職缺

在新西蘭失業率處於歷史低位、薪金增幅大之際，這個國家急需解決酒店和旅遊業等關鍵行業人手短缺問題。移民部長伍德（Michael Wood ）8月21日說，當局暫時修改入境規則，通過開放更多工作假期簽證名額，望在一年內引進12,000工人。

他宣布工作假期簽證臨時延長6個月，並為那些之前持有簽證但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而未往新西蘭的人提供機會。

工作假期簽證計劃允許人們在新西蘭入境和工作長達12個月，有時甚至更長，如他們來自英國或加拿大等特定國家。

伍德在一份聲明中說：「這些措施旨在讓那些受全球工人短缺影響最嚴重的企業得到即時的紓緩。」

他稱，將放寬長者護理、建築、基礎設施、肉類加工、海鮮和探險旅遊等關鍵行業技術移民的工資規定，以便這些企業能夠慢慢在該國培養必要的技能。

根據新西蘭統計局（Statistics New Zealand）的數據，該國失業率維持在創紀錄低位，4 月到6月的第二季度約為3.3%。新西蘭第二季度私營部門薪金的年增長率同時上升至 3.4%，為14年來的最大增幅。