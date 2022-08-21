韓國對中國晶片出口升12.4倍　20年來最大增幅

韓媒8月21日稱，一項研究顯示，韓國半導體業對華出口，出現20年來最大增幅。

韓聯社21日引述大韓商會（Korea Chamber of Commerce and Industry，KCCI）當天發布的調查結果顯示，2000年韓國對中國的半導體出口佔韓國半導體總出口的3.2%，20年後增長12.4倍，達到39.7%。

調查結果也指出，韓國對中國出口得最多的是精密機械（42.5%）、其次是精細化學（40.9%）、半導體（39.7%）、玻璃（39.3%）、石油化學產品（38.9%）等。

中國在2003年超越美國，成為韓國最大的出口目的地，並一直保持這位置。

另一方面，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）8月19日在首爾與各行業企業家舉行座談會，評估對華出口戰略。公社稱會上討論擴大環境設備、汽車零部件、造船設備、材料、化妝品、飲料和保健食品等品目的對華出口方案。

公社9月底在北京舉行「韓中綠色產業商務交流會」，10月在中國舉行出口洽談會和船用器材樣品展覽會。

KOTRA是韓國政府下屬唯一的非牟利的對外貿易投資促進機構。

韓聯社21日稱，韓國對華貿易收支5月至7月連續3個月出現逆差。這是自1992年8月至10月以後，時隔30年再現逆差。