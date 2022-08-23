巴育任期陷羅生門　網上民調逾九成要求巴育下台

泰國國會反對派171名議員8月22日向憲法法院提交聯署，要求法院就總理巴育（Prayuth Chan-ocha）任期釋憲。巴育在2014年5月發動政變，在8月根據臨時憲法就任總理，至8月24日任期滿8年，但巴育完全沒有卸任的意思。



巴育在2014年5月發動政變，推翻時任總理英祿（Yingluck Shinawatra），並在8月就任總理。根據現行憲法規定，總理任期不得超過8年，巴育的任期應在當地時間8月23日午夜屆滿。

不過，巴育完全沒有卸任意思，國會亦拒絕解散舉行大選。總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，總理確認國不會解散，又稱因巴育的領導才讓泰國逐步走出新冠疫情陰影，讓經濟復甦，沒有理由現時解散政府。

圖為2021年7月，反政府示威者要求巴育下台。（Getty）

2014、2017還是2019年開始計算

巴育的任期陷羅生門，目前有三種說法，第一是如反對派所述的，由2014年8月開始計算；第二是由巴育支持者所述，應該由現行憲法生效日，2017年開始計算，並不設追溯期；第三是同樣由巴育支持者所述，巴育經選舉在2019年6月開始計算。

但是，巴育在2014年擔任總理以來一直以各種理由推遲大選，直到2019年才舉行。若以此作起點計算，將意味巴育可以一直擔任總理至2027年。

93.17%受訪者要求任滿下台

由媒體和學者組成的「人民之聲」組織在近日就巴育的任期進行網絡民調，在收集了37萬回答中，有93.17%的人要求巴育下台，一面倒反對巴育留任。組織在公布投票結果後發表聲明，結果將交由憲法法院決定。

《曼谷郵報》報道，類似的判決亦發生在憲法法院本身。憲法法院主席法官歐拉維特（Worawit Kangsasitiam）已年邁70，舊憲法要求法官要在70歲退休，但新憲法下大法官可任職至75歲。在4月歐拉維特獲憲法委員會釋法繼續留任。這意味法院可能會對巴育作出有利的裁決。