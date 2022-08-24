加拿大與德國簽「綠色氫氣」供應協議　最快2025年向德出口氫燃料

加拿大與德國8月23日簽「綠色氫氣」供應協議。雙方發表聯合聲明指，加拿大計劃最早於2025年向德國供應第一批加拿大氫氣。



德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）正訪問加拿大，並與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面。根據兩國的聯合聲明，朔爾茨與杜魯多已概述「啟動氫經濟並創建跨大西洋氫供應鏈」的計劃。

加拿大表示，它還會向更廣泛的歐洲市場出口氫氣，「為歐洲能源安全作出貢獻」，因為歐盟希望結束對俄羅斯能源的依賴。

杜魯多說：「作為世界一體，我們不能繼續依賴像俄羅斯那樣將能源政策武器化的獨裁國家，這些國家不關心環境後果、勞工權利、甚至是人權。」

朔爾茨稱，有必要討論短期限制和液化天然氣，但從長遠來看，真正的潛力在於來自風能豐富、人口稀少的大西洋省份的綠色氫氣。

朔爾茨23日表示：「隨着德國正以極快速度遠離俄羅斯能源，加拿大是我們的首選合作夥伴。目前，這意味着增加我們的液化天然氣進口。我們希望加拿大液化天然氣會在其中發揮重要作用。」

加拿大目前沒有液化天然氣站，但加方正在西海岸建造兩個液化天然氣站。杜魯多22日指，他對加拿大大西洋沿岸的新液化天然氣項目持開放態度，但他強調此類項目的經濟困難，這些項目需要數年時間才能完成，但世界各國正爭取減少對化石燃料的依賴。

杜魯多說：「加拿大正盡自己的一分力來增加全球能源供應。但目標是使加拿大成為包括氫在內的清潔能源的主要供應國。」