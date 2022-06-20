說好的減排呢？拒用俄氣的德國　為防冬季斷氣卻增燃煤

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）6月19日稱，俄羅斯天然氣供應減少之際，為協助在下一個冬季來臨前填滿天然氣儲存設備，德國必須減少消耗天然氣並增加用煤炭。



根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，儘管德國計劃擺脫燃煤能源生產，但哈貝克宣布在過渡時期以恢復使用燃煤電廠替代燃氣電廠。

在俄烏戰爭爆發前的1月，德國仍走在減排的道路上，甚至反對歐盟將核能發電列為綠色投資項目。德國在2021年除夕，就國內最後6個僅存核電廠，決定關閉其中3座。德國在2011年日本福島核電站發生核災後後，便決定關閉國內所有核電廠。然而一切在2月24日俄羅斯揮軍烏克蘭後出現轉變，德國亦陷入難以「轉身」的困局。

為達2045年淨零排放、2030年碳排減少65%（與1990年度相比）之中程目標，德國聯邦經濟及氣候保護部（BMWK）國務秘書格賴興（Dr. Patrick Graichen）正規劃擴增再生能源發電量達三倍，冀望能使德國於2030年再生能源發電比例可達總發電量80%，以達致能源獨立自主、加速氣候中和等的目標。

格賴興談及德國未來能源改革趨勢時稱，俄羅斯侵烏，已導致德國將天然氣作為過渡期橋接能源的想法落空。他稱德國與其建造更多天然氣設施，更應加快氫能發展。他稱，不可諱言，短期來說，德國為減少對的依賴，煤炭使用將增加，但長期而言，此趨勢將加速氫能發展。