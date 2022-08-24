泰國憲法法院暫停總理巴育職務　直至任期訴訟結果出爐為止

多間泰媒報道，泰國憲法法院8月24日以5票贊成、4票反對，通過下令暫停總理巴育（Prayuth Chan-ocha）的職務，直至有關其任期的訴訟有結果為止。



泰國反對派171名議員之前在8月22日向憲法法院提交聯署釋憲案，要求法院裁定是否終止總理巴育的任期，如今法院決定在訴訟期間暫停巴育職務，至有結果為止。

副總理擔任看守總理

泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）8月23日曾表示，若然法院暫停巴育職務，另一副總理巴維（Prawit Wongsuwan）將擔任看守總理，他又稱，就算巴育暫停總理職務，仍然可繼續出任國防大臣。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）2022年8月23日離開政府大樓（AP）

任期問題鬧爭議

泰國憲法將總理的任期限制為8年。反對派認為，巴育的任期會在2022年8月24日到期，因為他是在2014年5月22日發動政變，並在2014年8月24日根據臨時憲法就任總理一職。

巴育支持者陣營內則有兩種說法，其一是巴育的任期應由現行憲法生效日開始計算，即2017年；其二是應由2019年大選後開始計算，若是如此，巴育可以掌權到2027年。

憲法法院9名法官在24日召開聯席會議，以決定是否受理釋憲案，以及是否要求巴育暫停行使總理職務，直至裁決結果出爐。