日本放寬入境限制　旅客打齊3針免卻核酸檢測　未來或開放自由行

日本政府再度放寬邊境口岸限制，讓所有已接種3針新冠疫苗的人免除新冠測試入境，不過未有如媒體日前表示可能提高每日入境旅客上限，亦未見放寬導遊跟團的限制。



日本政府宣布，自9月7日起，日本將容許所有已接種3針新冠疫苗的人，免除核酸檢測入境，意味旅客入境時不再需要提交48小時內的核酸檢測證明。

日本媒體早前報道，政府內部正討論進一步上調每日入境旅客限制，但最終未有實施。

圖為6月10日，日本成田機場。日本希望放寬入境限制吸引旅客回歸。（AP）

另一個在討論的，還包括考慮免除跟團導遊的限制，實現旅客自由行可能。日本在6月先行放寬旅行入境限制，設置每日入境上限，並限定必須有帶團導遊的旅行團入境。兩個月過去，7月入境人數僅為7900人，人數相當少。

其中一個原因，是強制跟團導遊意味限制平日行動，降低旅客訪日意欲。同時亦因導遊及行程限制關係增加旅客成本，吸引力有限。業界一直接要求政府放鬆相關限制，讓無跟團導遊的自由行旅客入境。

不過即使成事，也不代表旅客可以完全自由活動，他們仍受報名「自由行旅行團」的限制，包括住宿及離境日子，以便當局有必要時追蹤旅客，但旅客平日活動則不受限制。

相關的討論雖未有在這次放寬限制中實現，但可得悉這會是日本政府的未來方向。