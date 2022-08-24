日本擬建新核能反應堆　解決電力需要　311大地震後國策轉變

日本首相岸田文雄，在8月24日舉行的綠色轉營（GX）實施委員會上，表示日本將開發及建設下一代核電站。這會是日本自2011年東日本311大地震後，最大的核能政策轉變。



《日本經濟新聞》報道，日本將計劃在明年夏天重啟最多17座核反應堆，及開發與建設新的核反應堆。同時正考慮修例延長反應堆運作年期，以確保中長期電力需求。

圖為2021年10月，日本川崎一座燃油發動站。日本現陷於電力不足，需要核力補充需要。（AP）

日本自2011年東日本大地震，發生福島核事故後，擱置了所有核電計劃。但隨着能源價格上漲，夏季電力不足及為應對氣候變化的減排需要，日本政府重啟核電的呼聲增加。岸田決定建設新核反應堆，意味着政策的重大轉變。

日本在大地震發生前建有多個核反應堆，但部分因技術老舊，不合乎今天的安全標準，日本如何在重啟反應堆同時確保合乎安全標準會是重要課題。報道指日本國內共有33座核反應堆，有25座正申請重啟，其中17座已通過安全檢查。目前正在運作的核反應堆共有6座。

除建造新反應外，如何讓核反應堆運作延長也是課題之一。日本舊規定反應堆只會運作40年，及最多60年，但為解決電力不足需要，政府正考慮修例。同時政府亦將積極研究處置放射性核廢料方案，長期增加核電供應。