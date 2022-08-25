美國務院報告指控中國用網軍否定外界對新疆批評　圖操控輿論

美國國務院全球接觸中心（Global Engagement Center）8月24日發表報告指控，中國正利用其龐大的網軍以及低級別外交官網絡來「操縱和主導全球輿論」，以否定外界對新疆情況的批評。



全球接觸中心24日發表題為《中國操縱全球對新疆的公眾輿論》（PRC Efforts to Manipulate Global Public Opinion on Xinjiang，暫譯）的報告。

報告指與中國有關的網絡賬戶正積極擴大有關新疆的正面言論、否認有關新疆的批評、以及試圖抹黑獨立的消息來源，而中國網軍的大部份行動在西方社交網上進行，如Twitter。

報告指中國網軍慣用一些手法，當中包括「洗版」（Flooding），以蓋過批評中國政府的言論。報告又指控中國投放各種內容，掩蓋搜尋引擎和社交媒體上不利於中國利益的訊息，並放大由北京選擇、有關維吾爾人待遇的敘述。

報告稱，中國網軍在行動期間使用由人工智能生成的圖像，如用這些圖像來為虛假賬戶製作個人資料圖片，其中一些賬戶不斷否認中共在新疆的暴行，稱與暴行有關的證據都是由美國及其盟友捏造的。

中國外交部之前則多次批評有個別國家借涉新疆問題搞政治操弄、抹黑中國形象，又指遏制打壓中國的圖謀不會得逞。