美國涉新疆禁令生效　美媒：或為企業帶來麻煩　進一步擾亂供應鏈

美媒6月22日稱，美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）或會對美國企業和消費者造成重大、而且是意料之外的影響。



《防止強迫維吾爾人勞動法》於21日生效，美國稱為打擊強迫勞動，將用新法禁止與中國新疆有關的產品進口。

憂影響供應鏈

《紐約時報》22日稱，美國政府表示，美方計劃全面執行這項法律，這可能導致華府扣留或拒絕大量產品進口。報道指，這種情況可能會為企業帶來麻煩，或會進一步擾亂供應鏈。

報道稱，新法也有可能加劇通脹的問題，因為企業在不能使用新疆的材料和人力生產商品時，有可能須使用更昂貴的替代品，消費者也有可能開始搶購短缺的產品。

拜登：圖為2022年6月13日，美國總統拜登在白宮出席活動。（AP）

業界：公眾未準備好

美國海關與邊境保護局（CBP）前專員、供應鏈技術公司Altana AI執行主席伯辛（Alan Bersin，暫譯）說：「公眾未準備好面對即將發生的事。」他指《防止強迫維吾爾人勞動法》對全球經濟和美國經濟造成的影響是數以十億美元計算，而不僅是數百萬美元。

新疆與服裝業、太陽能業等在內的行業一直有着聯繫，在美國的新疆產品禁令下， 服裝業須尋找新的供應商，太陽能企業須暫停很多美國項目。

《紐約時報》22日稱，貿易專家表示，新疆與全球供應鏈之間的聯繫是更廣泛的，受影響的不止是服裝業和太陽能業。根據美國數據和分析企業卡倫公司（Kharon）的資料，新疆生產全球40%以上的多晶矽、四分之一的番茄醬、五分之一的棉花、15%的啤酒花、約十分之一的核桃、胡椒和人造絲。新疆擁有全球9%的鈹儲存量，它也是中國最大風力發電機製造商的所在地，佔全球產量的13%。