澳媒稱中國對所羅門群島影響力增強　所國不滿：或禁特定記者入境

澳媒節目8月1日報道有關中國對所羅門群島影響力增強的內容後，所羅門群島政府感不滿，總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的辦公室8月24日發聲明指，涉及不尊重行為的外國記者會被禁止入境。



澳洲廣播公司（ABC）節目《四角》（Four Corners）8月1日報道有關中國對所羅門群島影響力日益增加的內容。《四角》在其網頁上發表題為《拍攝太平洋：中國資金如何購買所羅門群島》（Pacific Capture：How Chinese money is buying the Solomons）的文章。文中提及《四角》成員前往所羅門群島，調查中國影響和控制所羅門群島的程度。

索加瓦雷的辦公室8月24日發聲明指，《四角》節目內容涉及種族偏見、故意使用錯誤訊息及傳播先入為主且帶偏見的訊息。聲明提及，ABC對中國在所羅門群島行動的審查等於種族形象定性，而ABC嘗試將這些訊息告訴所羅門群島人民，是因為所羅門群島政府正對一些合作夥伴開放，但ABC覺得這些合作夥伴不是白人、沒使用民主制度，而且這些合作夥伴是錯誤的、不合適的、貪污的。

聲明指，ABC或其他外國媒體須明白，記者獲容許在其他國家使用一些行事方式，並不代表他們有權在太平洋地區以同樣方式行事。聲明稱：「太平洋地區與澳洲或美國不同。當你選擇來到我們的太平洋島國，請保持尊重、禮貌並遵守適當禮節。」

聲明提及：「具有某些特質的組織或記者，將不被允許進入所羅門群島和其他太平洋島國。」